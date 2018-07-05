Isparta CHP: Değişim şart

CHP Isparta
İl Örgütü, olağanüstü kurultay için imza toplanması durumunda imza verme kararı aldı. İl Başkanı Ahmet Kürkçü değişimden yana tavır koyduklarını söyledi. Kürkçü, "24 Haziran seçimlerinden sonra il yönetim kurulumuzu toplayıp seçim değerlendirmesi yaptık. Ardından ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri ve belediye başkanlarımızı toplantıya çağırdık. Arkadaşlarımızın isteği genel başkanlıkta değişimden yana. İmza toplanırsa kurultay için imza vermemiz gerektiği kararı alındı" dedi. Isparta'da 8 kurultay delegesi olduğunu ifade eden Kürkçü, "Bence sayın genel başkan kendiliğinden çekilmeli" dedi.