Martılar görevde

Antalya
Emniyet Müdürlüğü, Kaleiçi, Atatürk Parkı, Sahil Antalya
Yaşam Parkı ve Konyaaltı kumsallarında görev yapacak olan 20 polisten oluşan 10 Martı
Ekibi'ni devreye soktu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri'ne bağlı çalışacak Martı Timleri özel eğitimden geçirildi. 5 ekip halinde sabah saatlerinden itibaren saat 23.00'e kadar görev yapacak olan tim, görev yaptığı alanlarda suç oranını en aza indirecek. YABANCI DİL BİLİYORLAR
Martı Timlerinde görev alan polislerin her birinin en az bir yabancı dil
bildiği belirtildi. Timlerde İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça bilen polisler olduğunu belirten emniyet yetkilileri, "Timdekiler aynı zamanda davranış ve diyalog eğitimi aldı. Görev yapan timlerimiz suçlulara karşı acımasız, ancak vatandaşlarımıza ve turistlere karşı nazik olacak" diye konuştu. Martı Timlerini gören tatilciler ise memnuniyetlerini dile getirdi. BİSİKLET TİMLERİ GÖREVDE
Öte yandan polisin Martı Timlerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi
'nin elektrikli scooter'lı özel güvenlik görevlileri de 6.5 kilometrelik plajda göreve başladı. 24 saat aralıksız görev yapacak özel güvenlik görevlileri her türlü olumsuzluğa müdahale edecek. ÖZEL GÜVENLİK HAZIR
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin scooter kullanabilen özel güvenlik görevlileri, 20 polis ve 10 timden oluşan Martı ekibine suçun önlenmesinde katkı verecek.