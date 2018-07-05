Minik Cafer’i kaybettik

SABAH Akdeniz
'in daha önce 'Sessiz Çığlık' haberinde gündeme taşıdığı 8 yaşındaki beyin felci hastası Cafer Miço
hayata gözlerini yumdu. Doğuştan beyin felci olan minik Cafer, gece saatlerinde evinde vefat etti. Anne İlknur Gençoğlu, sabaha karşı mama yedirdiği oğlunun aniden fenalaştığını söyledi. Madde bağımlısı eşi tarafından 3 çocuğuyla birlikte sokağa atılan fedakar anne minik Caferi yaşatmak için büyük çaba sarf etmişti. KARDEŞLERI YIKILDI
Anne Gençoğlu'nun 'Annesinin aslanı' diye seslendiği minik Cafer'in evi hüzne boğuldu. Annesi evde olmadığında kardeşine bakan abla Melek ve kardeşi Muhammet kardeşlerini çok özleyeceklerini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.