Nefes aldıran mola

ENGELLI
ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nin Milli Eğitim
Müdürlüğü iş birliğiyle açtığı Türkiye'nin ilk mola evleri hizmete başladı. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde açılan mola evlerinden yararlanmak isteyen aileler bir gün önceden randevu almak suretiyle engelli yakınını mola evine bırakabiliyor. HAFTADA IKI GÜN
Mola evlerine bırakılan engelli bireyler uzman ekipler tarafından bakılıyor. Aileler çocuklarını yalnız bırakma korkusu olmaksızın uzman personele emanet edebiliyor. Fatura ödeme, pazar alışverişi, hastane ihtiyaçları, adliye gibi kamu kurumlarında herhangi bir işi olan hatta kendine kısa bir mola vermek isteyen engelli aileleri haftada 2 gün mola evi hizmetinden yararlanabiliyor.