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Nefes aldıran mola

’nin açtığı Türkiye’nin ilk mola evleri hizmete başladı. Aileler gün içinde yakınlarını mola evine bırakabiliyor

Giriş Tarihi: 5.7.2018
Nefes aldıran mola
ENGELLI ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Müdürlüğü iş birliğiyle açtığı Türkiye'nin ilk mola evleri hizmete başladı. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde açılan mola evlerinden yararlanmak isteyen aileler bir gün önceden randevu almak suretiyle engelli yakınını mola evine bırakabiliyor.

HAFTADA IKI GÜN
Mola evlerine bırakılan engelli bireyler uzman ekipler tarafından bakılıyor. Aileler çocuklarını yalnız bırakma korkusu olmaksızın uzman personele emanet edebiliyor. Fatura ödeme, pazar alışverişi, hastane ihtiyaçları, adliye gibi kamu kurumlarında herhangi bir işi olan hatta kendine kısa bir mola vermek isteyen engelli aileleri haftada 2 gün mola evi hizmetinden yararlanabiliyor.
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Nefes aldıran mola
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