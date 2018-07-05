Travestiler adamı böyle aşağıya attı

Antalya
'DA Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi
'nde bir travesti, fuhuş pazarlığı yaptığı B.S.'yi, 2'nci katın camından attı. Sabaha karşı 04.00 sularında gerçekleşen olay mahalledeki güvenlik kameralarına yansıdı. B.S.'nin kimseden şikayetçi olmaması, doktorlara ve yakınlarına 'Araba çarptı' demesi dikkat çekti. GÜVENLİK KAMERASINDA
Olayın yaşandığı binanın altında bulunan internet kafenin işletmecisi yaşananlara tepki göstererek, "Sabah işe geldiğimde olayı öğrendim. Güvenlik kamerası görüntülerine baktığımda genç bir adamın yere düşüp kıvrandığını gördüm. Görüntüyü polise teslim ettim" dedi. Mahalle sakinleri ise olaysız gece geçirmediklerini belirterek, "Pazarlıkta sorun çıkınca evin içindeki iki travesti genç adamı camdan atmış" diye konuştu.