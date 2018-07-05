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Yeter ki gülsünler

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018
Yeter ki gülsünler
ALKÜ ve , çocuk polikliniği ve çocuk servisinde oyun alanı açtı. 'Yeter ki Çocuklarımız Gülsün' adlı proje kapsamında oyun parkına oyuncaklar yerleştirildi. Minikler tedavi olurken hem eğleniyor hem de hoşça vakit geçiriyor.

KÖTÜ BİR ANI OLMAYACAK
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, hayata geçirdikleri projeyle birlikte çocukların hastanede sıkılmadan tedavi olduklarını dile getirdi. Taşbaş, "Çocuklarımız daha mutlu bir ortamda daha konforlu bir sağlık hizmeti alsın diye yönetim ekibimle birlikte her gün bir önceki günden daha fazla çalışmaktayız. Çocuklarımızın dünyasına ayak uydurmak istedik. Onlara huzurlu, sağlıklı ve ileriki hayatlarında hastaneyle ilgili kötü anılarının olmadığı bir ortam hazırlamak istedik" dedi.
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Yeter ki gülsünler
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