Aksu’ya hükümet konağı

AK PARTI Antalya
İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Aksu ilçesine kazandırılacak yeni Aksu Hükümet Konağı ile ilgili müjdeyi verdi. AK Parti
olarak Antalya
için verilen bütün sözleri tutmanın gururunu yaşadıklarını belirten Taş, "İlçelerimizin ihtiyaç duyduğu hükümet konağı, adliye sarayı gibi birçok devlet hizmet binamızı ilçelerimize kazandırıyoruz. Bunların bir yenisi de Aksu'ya kazandırılacak" dedi. Aksu'da Expo 2016 ile birlikte başlayan değişimin yeni yatırımlarla devam ettiğini söyleyen Taş, "İkinci etap raylı sistem çalışmasıyla ulaşımın da son derece kolaylaştığı ilçemize çağın gerekliliklerine uygun modern hizmet binalarını da kazandırmaya devam ediyoruz. 24 Temmuz 2018'de ihaleye çıkacak yeni hükümet konağı inşası inşallah 500 gün içerisinde tamamlanacak" dedi.