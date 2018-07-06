Alanyaspor testten geçti

YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Alanyaspor
, genel dayanıklılık seviyelerinin belirlenmesi amacıyla dün sabah laktat testinden geçirildi. DÜN TEK ÇALIŞMA VARDI
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp MerkeziAntalya
pılan test, 4 grup halinde gerçekleştirildi. Teknik heyet ve sağlık ekibi eşliğinde yapılan testler yaklaşık 3 saat sürdü. Alanyaspor, sabahki testin ardından günün tek çalışmasını saat 18.00'de gerçekleştirdi. TARAFTARA YOL MÜJDESİ ANTALYA
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya'daki Kızılcaşehir, Akçatı ve Uğurlu mahallelerinin kullandığı aynı zamanda Alanya Oba Stadı'na da ulaşımı sağlayan 1.5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasıyla hem Alanya'daki ulaşım daha konforlu hale gelecek hem de sporseverler Alanya Oba Stadı'na daha rahat ulaşabilecek.