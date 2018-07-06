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testten geçti

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Alanyaspor testten geçti
YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren , genel dayanıklılık seviyelerinin belirlenmesi amacıyla dün sabah laktat testinden geçirildi.

DÜN TEK ÇALIŞMA VARDI
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp MerkeziAntalyapılan test, 4 grup halinde gerçekleştirildi. Teknik heyet ve sağlık ekibi eşliğinde yapılan testler yaklaşık 3 saat sürdü. Alanyaspor, sabahki testin ardından günün tek çalışmasını saat 18.00'de gerçekleştirdi.

TARAFTARA YOL MÜJDESİ
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya'daki Kızılcaşehir, Akçatı ve Uğurlu mahallelerinin kullandığı aynı zamanda Alanya Oba Stadı'na da ulaşımı sağlayan 1.5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasıyla hem Alanya'daki ulaşım daha konforlu hale gelecek hem de sporseverler Alanya Oba Stadı'na daha rahat ulaşabilecek.
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Alanyaspor testten geçti
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