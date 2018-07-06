Ateş savaşçıları teyakkuz durumunda

Antalya
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kentteki 110 farklı noktada konuşlanarak orman yangınlarıyla gece gündüz demeden özveriyle mücadele ediyor. Sıcakların en yüksek seviyeye ulaştığı temmuz ve ağustos aylarında teyakkuza geçen ekipler, 179 kara aracı, 3 helikopter, 1 uçak, 14 dozer ve bin 71 işçiyle yangınlarla mücadele ediyor. BİLİNÇLENDİRİYORLAR Antalya
Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, kurdukları mobil ekiplerin köylere gidip bire bir bilgilendirme çalışmaları yaptığını kaydetti. Dikici, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan eliyle çıktığına, yüzde 10'unu ise yıldırım düşmesi, elektrik kabloları gibi nedenlerin oluşturduğuna dikkati çekti. Antalya'da yangın mevsiminin mayıs ayında başladığına dikkati çeken Dikici, "Bu dönem önleyici faaliyetlerden çok, mücadele dönemi. Bin 71 işçiyle yangınlarla mücadele ediyoruz. 49 gözetleme kulesinde personellerimizin yanı sıra ısıya ve dumana duyarlı kameralarımız var. Bu kameralar 15 dakikada bir alanı tamamen kontrol ediyor" diye konuştu. YABANCILAR EĞİTİLİYOR
Yangınlarda erken müdahalenin öneminin altını çizen Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Antalya'da yangınlara ilk 16 dakika içinde müdahale ediyoruz. Bu yıl bu rakamı 15 dakikanın altına indirmeyi hedefliyoruz. Tecrübemizi bilen ülkeler de bizden eğitim almak istiyor. Uluslararası eğitim merkezimizde 14 ülkeden 150 ormancıya eğitim verdik" dedi.