AVM yolu gasp etti

Antalya
'da her önüne gelen trafikte kendi kuralını kendisi koymaya devam ediyor. Otopark sorunu nedeniyle düzenlenen operasyonda aralarında polis müdürünün de bulunduğu çete çökertilmesine rağmen sorunlar çözülmek yerine kangrene dönüştü. Bir süre önce Altınova Sinan Mahallesi
'nde faaliyete geçen Agora AVM
'nin bulunduğu Çağdaş Sokak'ta yaşanan otopark rezaleti yaşananlara örnek oldu. AVM YOLU GASP ETTİ
Kapalı otoparkı bulunan AVM'nin açık alandaki otoparkı yetersiz kalınca vatandaş duble yolu sağlı sollu otoparka dönüştürdü. Onlarca güvenlik görevlisi olmasına rağmen müşterilerini kapalı otoparka yönlendirmeyen AVM yönetimi bir de kendi kuralını kendisi koydu. Yola bariyer kurup zincirlerle şeridin birini müşteri servisleri için kapatan Agora AVM, Çağdaş Sokak'ta ilkel bir örneğe imza attı. GÖRMEZDEN GELİNİYOR
Altınova Sinan Mahallesi Çağdaş Sokak'taki Şehit Polis Muhammet Oğuz Kılınç Polis Merkezi'nin 25 metre yakınındaki otopark sorununu trafik polislerinin görmezden gelmesi ise tepki çekiyor. Sosyal medyadaki görüntülerden sokak aralarındaki parklara ceza yazan polisin yolda her gün maddi hasarlı kazalar meydana gelmesine rağmen yaşanan görüntüyü görmezden gelmesi dikkat çekiyor. Özellikle akşam saatleri ve hafta sonlarında trafiğin kilitlendiği Çağdaş Sokak'taki yol gaspına sessiz kalınması akıllarda soru işareti yaratıyor. TERS YÖN CAN YAKACAK
Sinan Mahallesi'ndeki bir başka görmezden gelinen olay ise araçların Agora AVM'ye ulaşmak için ters yönü tercih etmeleri. Antalya
Caddesi'nde yaşanan bu olay fotoğraf karelerine yansırken bazı sürücülerin ısrarla ters yöne girerek normal trafik akışındaki sürücülerden yol isteyip vermeyenlere de hakaret etmeleri bardağı taşırıyor. Her an bir trafik faciasının yaşanmasının an meselesi olduğunu belirten vatandaşlar acil önlem alınmasını istiyor.