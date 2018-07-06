İnşaat sektörünün göz bebeği Kepez

SAMUT İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Samut, Antalya
'nın inşaat ve konut alanında Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında yer aldığını söyledi. Antalya
'da konut fiyatlarının geçmişe nazaran değer kazandığını kaydeden Samut, "Paralel olarak değerini arttıran bir Antalya emlak piyasası ortaya çıkıyor. Antalya'nın geneline yayılan bu fiyat artışı verilere göre, son 5 yılda yüzde 80-90'lara varan bir yükselişe imza atmış durumda. Antalya'daki konut fiyatları, grafik çizelgesinde hızla yükselen ve değer kazanan bir ivme yakalamış durumda" diye konuştu. KEPEZ YENİ GÖZBEBEĞİ
Kentsel dönüşümün en çok etkilediği ilçenin Kepez olduğunu vurgulayan Samut, "Kepez, inşaat sektörünün yeni gözbebeği haline geldi. Kepez bölgesi kalkınma aşamasında hızla yükselen bir grafiğe sahip. Kepez, yatırımcının da alıcının da fırsat bölgesidir. Bu bölgeden şu anda konut alarak parasını yatırıma çeviren herkes geleceğe sağlam ve kazançlı bir yatırım yapmış olacak. Kepez'de kısa sürede kendisini katlayan bir fiyat artışı bekliyoruz" dedi.