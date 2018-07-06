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İşi sıkı tutuyor

’un yeni hocası , ilk kamp döneminde futbolculara nefes aldırmıyor. Korkmaz, öğrencileriyle tek tek ilgileniyor

Giriş Tarihi: 6.7.2018
İşi sıkı tutuyor
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına 'da start veren Antalyaspor'da teknik direktör mesaiye hızlı başladı. 3 gün ekstra izin verilen Brezilyalı futbolcuların dışında geçtiğimiz yıl kadroda yer alan oyunculardan oluşan kamp kadrosu, günde iki antrenman yaparak sezona sıkı hazırlanıyor.

İKİNCİ KAMP GURBETTE
'UN yeni teknik patronu Bülent Korkmaz, ilk antrenmandan itibaren tüm futbolcularla yakından ilgileniyor ancak hiçbir oyuncunun kaytarmasına izin vermiyor. Son derece disiplinli geçen antrenmanlarda Korkmaz'ın ciddiyeti futbolculara da yansıyor. Antalyaspor'da Erzurum'daki ilk kamp dönemi 13 Temmuz'da sona erecek. Kırmızı-beyazlılar, 3 günlük iznin ardından 16-26 Temmuz tarihleri arasında yurt dışında ikinci kamp dönemini geçirecek.
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