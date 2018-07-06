İşi sıkı tutuyor

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına Erzurum
'da start veren Antalya
spor'da teknik direktör Bülent Korkmaz
mesaiye hızlı başladı. 3 gün ekstra izin verilen Brezilyalı futbolcuların dışında geçtiğimiz yıl kadroda yer alan oyunculardan oluşan kamp kadrosu, günde iki antrenman yaparak sezona sıkı hazırlanıyor. İKİNCİ KAMP GURBETTE ANTALYASPOR
'UN yeni teknik patronu Bülent Korkmaz, ilk antrenmandan itibaren tüm futbolcularla yakından ilgileniyor ancak hiçbir oyuncunun kaytarmasına izin vermiyor. Son derece disiplinli geçen antrenmanlarda Korkmaz'ın ciddiyeti futbolculara da yansıyor. Antalyaspor'da Erzurum'daki ilk kamp dönemi 13 Temmuz'da sona erecek. Kırmızı-beyazlılar, 3 günlük iznin ardından 16-26 Temmuz tarihleri arasında yurt dışında ikinci kamp dönemini geçirecek.