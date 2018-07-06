Kazalar yine can aldı

Antalya
'nın Manavgat ve Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde meydana gelen 3 kaza
da 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Antalya
'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde Cem Okay'ın kullandığı 07 ABU 319 plakalı motosiklet ile Deniz Caddesi'nden çıkan Bülent Erbay'ın kullandığı 06 FT 9311 plakalı araç kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü 27 yaşındaki Okay, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücü Erbay ile yanında bulunan Ömer Onur Erbay ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otelde çalıştığı ve sabah işine giderken kaza yaptığı öğrenilen Okay'ın bir ay önce motosikleti aldığı belirtildi. 3 ÇOCUK BABASIYDI
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ise otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Osman Akman
hayatını kaybetti. Hasan A. idaresindeki 42 RS 262 plakalı tır, karşı yönden gelen Osman Akman yönetimindeki 48 SU
097 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurda yığınına dönen otomobilin ağır yaralanan sürücüsü Osman Akman kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 3 çocuk babası Akman'ın Fethiye Balık Hali'nde esnaf olduğu öğrenildi. İKİ DİREĞİ DEVİRDİ
Muğla'nın Fethiye ilçesinde de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu telefon direği yıkılarak, kaza yapan aracın ön camından içeri girdi. Melek P.'nin kullandığı 48 JL 436 plakalı aracın önüne, ara yoldan gelen Mehmet K.'nın kullandığı 48 FBE 52 plakalı motosiklet çıktı. Panik yapan Melek P. motosiklete çarpmasıyla birlikte direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, motosiklet ve sürücüsünü sürükleyerek iki ayrı telefon direğine çarparak durabildi. Telefon direklerinden birisi yıkılıp aracın ön camdan içeriye girerken, motosiklet sürücüsü de diğer telefon direği ile araç arasında sıkıştı. Mehmet K. hastanede tedavi altına alındı.