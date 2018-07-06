Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Klima kullanımı ile ilgili ipuçları

Klima kullanımı ile ilgili ipuçları

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Klima kullanımı ile ilgili ipuçları
MITSUBISHI Electric Türkiye Klima Sistemleri Ürün Müdürü Caner Güçer, yaz sezonunun en sıcak günlerinin yaşandığı Antalya'da klima kullanımı ile ilgili önemli detaylar paylaştı. Önceliğin mekana uygun klima kapasitesinin doğru belirlenmesi olduğunu anlatan Güçer, "Doğru kapasitede klima seçimi enerji tasarrufu sağladığı gibi ihtiyaç duyulan iç ortam havasının, konforlu bir ses seviyesi ile elde edilmesine de imkan tanıyor" dedi. İkinci olarak keşif, montaj ve bakımın uzmanlar tarafından yapılması gerektiğini belirten Güçer, "Mitsubishi'nin keşif hizmeti Keşfetteam, kullanıcıları tam verim alabilmeleri için yönlendiriyor" diye konuştu.

FİLTRE VE BAKIM ŞART
Enerji verimliliği yüksek ileri teknoloji klimaların üçüncü püf noktası olduğunu belirten Güçer, gelişmiş filtre sistemlerinin ise sağlık için önemli olduğunu dile getirdi. Güçer, "Klimalara yılda iki kez bakım yapılması gerekiCaner Güçer yor" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Klima kullanımı ile ilgili ipuçları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN