Klima kullanımı ile ilgili ipuçları

MITSUBISHI Electric Türkiye Klima Sistemleri Ürün Müdürü Caner Güçer, yaz sezonunun en sıcak günlerinin yaşandığı Antalya
'da klima kullanımı ile ilgili önemli detaylar paylaştı. Önceliğin mekana uygun klima kapasitesinin doğru belirlenmesi olduğunu anlatan Güçer, "Doğru kapasitede klima seçimi enerji tasarrufu sağladığı gibi ihtiyaç duyulan iç ortam havasının, konforlu bir ses seviyesi ile elde edilmesine de imkan tanıyor" dedi. İkinci olarak keşif, montaj ve bakımın uzmanlar tarafından yapılması gerektiğini belirten Güçer, "Mitsubishi'nin keşif hizmeti Keşfetteam, kullanıcıları tam verim alabilmeleri için yönlendiriyor" diye konuştu. FİLTRE VE BAKIM ŞART
Enerji verimliliği yüksek ileri teknoloji klimaların üçüncü püf noktası olduğunu belirten Güçer, gelişmiş filtre sistemlerinin ise sağlık için önemli olduğunu dile getirdi. Güçer, "Klimalara yılda iki kez bakım yapılması gerekiCaner Güçer yor" diye konuştu.