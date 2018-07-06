Medusa konuklarını bekliyor

BURDUR
'UN Gölhisar ilçesinde Kibyra Antik Kenti
'ndeki 3 bin 600 kişilik odeonun orkestra bölümünü süsleyen yaklaşık 2 bin yıllık Medusa mozaiği ziyarete açıldı. M.S 1. yüzyılın ilk evrelerine dayanan, mitolojide 'Gözlerine bakan kötü niyetli kişileri taşa çevirdiğine' inanılan 'yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar' olarak bilinen Medusa'yı tasvir eden 'Opus Sectile' tekniği ile renkli mermerlerden inşa edilen mozaiğin dünyada benzeri bulunmuyor. 2000 YILLIK İHTİŞAM
Konser alanı, meclis, mahkeme ve tiyatro görevi yapan Kibyra Odeonu'nun ortasını süsleyen Medusa, 2 bin yıllık ihtişamıyla ziyaretçileri büyülüyor. Burdur'a 108 kilometre uzaklıkta bulunan Kibyra Antik Kenti'ndeki Medusa mozaiği, ağustos sonuna kadar ziyaret edilebilecek. Kibyra Kazı Başkanı Dr. Şükrü Özüdoğru, "Bu figürü koruyucu bir figür olarak bugünün nazar boncuğu olarak düşünebiliriz" dedi.