Minderin sultanları Roma yolcusu

ANKARA
'DA 14 ülkenin katılımı ile yapılan Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası'na Antalya
Kepez Belediyespor'un 8 güreşçisi davet edildi. Şampiyona temmuz ayı sonunda İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşecek olan Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası için de seçme niteliği olacak. HEDEF MADALYALAR
Kepez Belediyespor Kadın Güreş Takımı Antrenörü Meral Kaya, milli sporcuların 20 gündür Yalova
'da milli takım kampında olduklarını belirterek, hedeflerinin şampiyonada Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi. Uzun süredir birlikte çalışan güçlü bir kadro olduklarının altını çizen Meral Kaya, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'ndan da madalyalar beklediklerinin altını çizdi. .