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Mor tarlalara ziyaretçi akını

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Mor tarlalara ziyaretçi akını
'de lavanta üretiminin yüzde 80'ini karşılayan 'nın Kuyucak Köyü'nün mora boyanan tarlaları ler tarafından büyük ilgi görüyor. Altyapı çalışmaları sayesinde sezonun açılmasından kısa bir süre sonra 50 binin üzerinde turist çeken Isparta'da bu yıl hedeflenen ziyaretçi sayısı 500 bin. Lavanta bahçeleri gelen ziyaretçilerine sakinlik ve huzurun yanı sıra eşsiz bir doğa içinde fotoğraf çektirme imkanı da sunuyor.

BU GÜZELLİĞİ MUTLAKA GÖRÜN
'Lavanta Kokulu Köy' olarak nitelendirilen Kuyucak'a gelenler, lavantadan üretilen ürünleri de tadabiliyor. Isparta Valisi Şehmus Günaydın, gül sezonunun bitmesiyle lavanta döneminin başladığını söyledi. Lavantanın sadece kozmetikte kullanılmadığını anlatan Günaydın, "Bu güzelliği görmek isteyenlerin gecikmeden, sezon bitmeden mutlaka Isparta'yı ziyaret etmelerini bekliyoruz çünkü bu görsel şöleni kaçırırlarsa bir sene beklemek zorunda kalacaklar" dedi.
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Mor tarlalara ziyaretçi akını
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