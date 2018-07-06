Raylı sisteme adım adım

Antalya
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 700 milyon lira yatırım bütçeli Varsak-Zerdalilik arasındaki 25 kilometrelik 3. etap raylı sistem hattında Varsak-Sakarya Bulvarı-Otogar Kavşağı güzergahında, hattın geçeceği refüj kazı çalışmalarında sona gelindi. İLK ETAP ARALIKTA AÇILACAK
Varsak- Zerdalilik arasındaki 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde ilk etapta Varsak- Otogar hattına kadar olan kısım mevcut sisteme bağlantı sağlanacak. Aralık ayı sonunda bu hattın devreye sokulması planlanıyor. 2019'daki yerel seçimlerinden önce de üniversite önüne kadar olan hattın tamamlanması hedefleniyor.