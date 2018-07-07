Baloda buluştular

İstek Antalya
Yeditepe Koleji Lara (Merkez) Kampüsü Okul Aile Birliği tarafından Anadolu Lisesi 5. dönem mezunları için balo düzenlendi. Velileri ve öğretmenleri ile birlikte Titanic Beach Lara Hotel'de bir araya gelen İstek'li öğrenciler, liseyi bitirmenin sevinci ile ailelerine de duygu dolu anlar yaşattı. AİLE TABLOSU
2017-2018 mezunları, salona İstek Vakfı marşı eşliğinde girdikten sonra baloda
ki ilk danslarını kız öğrenciler babalarıyla, erkek öğrenciler anneleriyle yaptı. Dans ederlerken ortaya mutlu bir aile tablosu çıktı. Mezunlar, mezuniyet pastasını yöneticiler ve öğretmenlerle birlikte kesti. Baloda hep birlikte olmanın keyfini yaşayan mezunlar, müzik eşliğinde gönüllerince bir gün geçirdi.