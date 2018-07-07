Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Baloda buluştular

buluştular

’nde liseliler için veda balosu düzenlendi. Gençler yeni bir hayata başlamanın sevincini yaşarken aileler gururluydu

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Baloda buluştular
İstek Antalya Yeditepe Koleji Lara (Merkez) Kampüsü Okul Aile Birliği tarafından Anadolu Lisesi 5. dönem mezunları için balo düzenlendi. Velileri ve öğretmenleri ile birlikte Titanic Beach Lara Hotel'de bir araya gelen İstek'li öğrenciler, liseyi bitirmenin sevinci ile ailelerine de duygu dolu anlar yaşattı.

AİLE TABLOSU
2017-2018 mezunları, salona İstek Vakfı marşı eşliğinde girdikten sonra ki ilk danslarını kız öğrenciler babalarıyla, erkek öğrenciler anneleriyle yaptı. Dans ederlerken ortaya mutlu bir aile tablosu çıktı. Mezunlar, mezuniyet pastasını yöneticiler ve öğretmenlerle birlikte kesti. Baloda hep birlikte olmanın keyfini yaşayan mezunlar, müzik eşliğinde gönüllerince bir gün geçirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Baloda buluştular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN