Burdur’un şampiyonları

BURDUR
U11 Ligi'nde Bucak Belediyesi Oğuzhanspor, U12 Ligi'nde Burdur
Gölspor şampiyonluğa ulaştı. Gazi Atatürk Stadı'nda oynanan U11 finalinde Burdur Göl Spor'u penaltılarla 4-1 yenen Bucak Belediyesi Oğuzhanspor şampiyonluğa ulaştı. U11 Ligi'nde Makü Spor'u 5-1 yenen Bucak Gençlikspor üçüncü, Makü Spor dördüncü oldu. KUPA ALDILAR
U12 Ligi'nin final maçında ise Burdur Gölspor, Yeni Burdurspor'u 5-3 yenerek mutlu sona ulaştı. Bucak Gençlik Spor üçüncü, Bucak Belediyesi Oğuzhanspor ise dördüncü oldu. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nuri Yıldırım, MAKÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Mehmet Şimşek ile Futbol İl Temsilcisi Murat Türker tarafından verildi.