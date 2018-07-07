CHP baskını adliyeye taşındı

BURDUR
İl Milli Eğitim
Müdürü Mahmut Bayram, geçen yıl eylül ayında makam odasına zorla girdiği gerekçesiyle CHP
Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve dönemin CHP İl Başkanı Barış Ayten hakkında cumhuriyet başsavcılığına şikayette bulundu. ZORLA GİRDİLER
Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, cumhuriyet başsavcılığına verdiği şikayet dilekçesinde, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve dönemin CHP İl Başkanı Barış Ayten'in 11 Eylül 2017 tarihinde saat 14.00 civarında makam odasına zorla girdiğini iddia etti. Makam odasında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Çakıcı ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Akif Temiz ile toplantı halindeyken, sekreterlik kısmında gürültü ve bağrışma sesleri duyulduğunu dilekçesinde belirten Bayram, sonrasında kilitli makam odasının kapısının zorlanarak açıldığını kaydetti. SEKRETERİ İTEKLEDİ
Sekreteri Sevim Güneş'in iteklenip cebir kullanıldığını da iddia eden Bayram, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "CHP Milletvekili Mehmet Göker ve dönemin CHP İl Başkanı Barış Ayten ve beraberinde gelen gazeteciler, protokol ve nezaket kurallarını hiçe sayarak, herhangi bir randevu talebi olmaksızın, adeta baskın yaparcasına cebir kullanarak makam odama zorla girmişlerdir. Mehmet Göker yanında getirdiği çok eski bir Atatürk posterini ve Türk bayrağını odamdaki koltuğun üzerine bırakıp, 'Sizi Atatürk'e saygılı olmaya davet ediyoruz' tarzında ifadelerde bulundu. Odada bulunanlar olayın çok hızlı gelişmesi ve şokuyla sadece izlemişler herhangi bir sözlü münakaşa ve engellemeye girmemişlerdir. Şüphelilerin cezalandırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.