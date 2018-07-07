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Ciğerimiz yanıyor

’nın merkez, Korkuteli, Akseki ve Manavgat ilçelerinde 6, Muğla’nın Fethiye ilçesinde de 1 bölgede orman ı çıktı. Yangınlarda ormanlık alanlar ve ekili ürünler büyük zarar gördü

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Ciğerimiz yanıyor
Antalya'nın Kepez, Manavgat, Akseki ve Korkuteli ilçeleri ile Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 7 farklı alan alevlere teslim oldu. Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını söndürme çalışmalarına orman işçileri de destek verdi. 2 hektarlık makilik alanın zarar gördüğü yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Akseki'de ise dün çıkan yangında 1 hektarlık alan kül oldu.

ÇOCUKLAR ÇIKARTTI
'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen 6 helikopter, 2 amfibik uçak, 30 arazöz, 3 dozer ve orman işçileriyle yangına müdahale edildi. 4 hektarlık alan küle döndü. Çeltikçi Mahallesi'nde ise çocukların oyunu sonucu kuru otların ve ağaçların bulunduğu bir arazide yangın çıktı. Yangında birçok ağaç zarar gördü.

30 DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ
Korkuteli'ne bağlı Yazır Mahallesi Güzle yolu üzerinde bulunan Tavşan Meke mevkisinde de henüz nedeni belli olmayan bir nedenle anız yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 30 dönümlük alanda zarar gördü. Yine Korkuteli'nde Söğütcük Mahallesi tahtalı beli altında ağaçlandırma sahasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Arozözlerin anında müdahale ettiği yangın yayılmadan söndürüldü. Yangında 100 metrekarelik alan zarar gördü.

ZEYTİN AĞAÇLARI YANDI
Fethıye'nın Karaağaç Mahallesi Kirme mevkisinde nın olduğu zirai alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 2 su tankeri, 30 işçi ile müdahale edildi. İşçilerin yoğun çabası sonucu yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Uzun süre soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 3 dönümlük zirai alan zarar gördü.


Adem DURMAZ / KORKUTELİ - Muharrem MANĞ / MANAVGAT - Erdoğan CANKUŞ / FETHİYE
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Ciğerimiz yanıyor
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