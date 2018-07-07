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Domateste erken söküm

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Domateste erken söküm
Antalya'YI bir haftadır etkisi altına alan lar, çiftçiyi de olumsuz etkiledi. Dışarıda mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde seyreden sıcak hava, sera içerisinde mevsim normallerinin 15-16 derece kadar üzerine çıktı. Termometreler sera içerisinde 50 dereceye ulaştı. Sıcak havaya daha fazla dayanamayan çiftçiler ise sezonu kapatmakta buldu. Çiftçiler, seralarında bulunan domatesleri söktü. Çiftçiler temizledikleri seralarda ekim alanlarını yeni sezona hazırlamak için boş bırakıyor. Üretim yılının eğitim öğretim yılı gibi olduğunu kaydeden Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, "Bu yıl sıcaklar biraz geç geldi ama iyi geldi. Bu sıcaklıkta ürünlerimizi tamamen sökmek zorundayız. Ürünlerin bu sıcağa dayanması olanaksız" açıklamasını yaptı.
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Domateste erken söküm
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