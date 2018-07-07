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Geleneksel buluşma

yönetimi ve ilçe protokolü her yıl yapılan yayla pikniğini bu yıl da gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Geleneksel buluşma
'UN geleneksel sezon öncesi yayla buluşması bu yıl da gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, Söbüçimen Yaylası'nda düzenlediği geleneksel sezon başı yayla etkinliğinin 4'üncüsü yapıldı. Etkinliğe Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, AGC Başkanı Mehmet Ali Dim ve Alanyaspor yöneticileri katıldı. Etkinliğe katılanlar Başkan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu'nu ziyaret ettikten sonra bir futbol maçı yaparak keyifli anlar yaşadı.
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Geleneksel buluşma
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