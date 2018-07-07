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Kır düğünüyle evlendiler

Onur Dutar ve , 350 davetlinin katılımıyla dünyaevine girdi

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Kır düğünüyle evlendiler
FLASH İhracat Müdürü Yardımcısı Onur Dutar ve Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçıları Birliği'nin proje uzmanlarından Orfe At Çiftliği'nde düzenlenen renkli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Alkışlar eşliğinde düğün alanına gelen çiftin şıklığı ile göz kamaştırdığı geceye yaklaşık 350 kişi katıldı.

KAŞIK HAVASI
Nikah akdinin ardından ilk dansını gerçekleştiren çift, ardından davetlilerin tebriklerini kabul etti. Gece boyu mutlu tavırları ile dikkat çeken çiftin düğününde Ankaralı yakınlarının oynadığı kaşık havası keyifli görüntülere sahne oldu.
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Kır düğünüyle evlendiler
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