Nostaljik transfer

Antalya
spor, 2018- 2019 futbol sezonunda transferde hareketlenmeye başladı. Sezonunun ilk transferini küme düşen Karabükspor'dan alt yapıdan yetişen eski oyuncusu Osman Çelik
'i alarak yapan Antalyaspor
, yine daha önce kırmızı beyaz formayı giymiş olan Ramon Motta
ve Serdar Özkan
'ı da geri getiriyor. Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın isteğiyle önceliği sol kanada veren Antalyaspor yönetimi iki eski oyuncusunu geri getiriyor. YUVASINA DÖNDÜ
10 yıl önce Antalyaspor alt yapısından yetişerek Kepez Belediyespor, Manavgatspor ve son olarak Kardemir Karabükspor'da forma giyen Osman Çelik, yeniden takıma dönüp çalışmalara başladı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Antalyaspor'a yeniden döndüğü için mutlu olduğunu belirterek elinden geleni en iyisini yapacağını söyledi. SOLA MOTTA TAKVİYESİ
Antalyaspor sol kanada de yine iki eski oyuncusunu getiriyor. 1.5 sezon önce ailevi sorunları nedeniyle takımdan ayrılıp ülkesine dönmek zorunda kalan Ramon Motta, yeniden Antalya biletini aldı. Brezilya'da Vasco Da Gama'da geçen sezon 17 maçta forma giyip 1 gol 2 asistle oynayan 30 yaşındaki futbolcu, bu yıl da 4 maçta oynadı ve 1 gol attı. 1 YIL SONRA
Serdar Özkan da geçtiğimiz yıl 1 Temmuz'da gittiği Gençlerbirliği'nden bu yıl aynı ayda geri dönüyor. Deneyimli futbolcu ile her konuda anlaşan Antalyaspor, Serdar'a yeniden kırmızı beyazlı formayı giydirecek. Sol önde oynayan 31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde 11 maç oynamış, 2 gol atarak 1 de asist yapmıştı.