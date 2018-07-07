Zor ama Avrupa

Antalya
SPOR'UN tecrübeli oyuncusu Yekta Kurtuluş, yeni sezonda hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi. Kendileri için zor bir sezon olacağını ifade eden Yekta Kurtuluş, "Hazırlıklarımızı güzel bir şekilde yapıyoruz. İlk etap kampını böyle bitirip daha sonra Hollanda'da devam edeceğiz. Eksiklerimiz vardı, onlar da tamamlandıktan sonra tam takım olarak çalışmalara devam edeceğiz" dedi. ÖNCE İLK 10 HEDEFI Bülent Korkmaz
ile tamamen futbola özgü çalışmalar yaptıklarını anlatan Yekta, "Zaten hocanın kariyerini konuşmaya bile gerek yok. Başarılarla dolu. Burada da birlikte güzel hedeflere gitmeyi planlıyoruz. Geçen yıldan sonra ilk hedefimiz ilk onun içerisinde olmak. İlk 10'u hedeflediğimizde de zaten üst sıralar gelecektir. Kaliteli bir takımız, kaliteli takviyeler de gelecek eminim. Hedefimiz öncelikle ilk 10, sonrasında Avrupa kupaları'' şeklinde konuştu.