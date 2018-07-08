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Ağrıları dindirilecek

Alanya’da 32 dişini birden kaybeden ve dayanılmaz ağrıları yüzünden ötanazi olmayı bile düşünen ’e devlet el uzattı. Öztürk, ağrılarının dinmesini bekliyor

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018
Ağrıları dindirilecek
SABAH Akdeniz'in gündeme taşıdığı Antalya'nın Alanya ilçesinde dişlerini temizleten ve ardından 32 dişini birden kaybederek 'Çıldırtan hastalık' olarak bilinen 'triyeminal nevralji'ye yakalanan 'e devlet el uzattı. Dayanılmaz ağrılar nedeniyle yurtdışında ötanazi olmayı dahi düşünen Öztürk, 'nın girişimiyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldı. Öztürk, ağrılarından kurtulmak adına umut kapısı açıldığını, bakanlığın olaya el atmasıyla devlet şefkatini hissettiğini söyledi.

KIZI ANNESINE BAKIYOR
Nöroloji bölümünde tedavisine başlanan Öztürk'e 10 yaşındaki kızı Nazlışah refakatçilik yapıyor. Öztürk, "Benimle çok iyi ilgileniyorlar. Devletimizden Allah razı olsun. Sesimi duyup bana el uzattılar. 7 aydır süren hastalık sürecinde elimde avucumda ne varsa harcadım. Hayırseverlerden destek ve dualarını bekliyorum" dedi.
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Ağrıları dindirilecek
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