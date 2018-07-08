Annemizi bulun öksüz bırakmayın

Antalya
'nın Aksu ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki 4 çocuk annesi Hadiye Kaçar'ın 20 gün önce ortadan kaybolmasının sırrı çözülemiyor. 'İşe gidiyorum' diyerek evden çıkan ve iş yeri önünde zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığı iddia edilen kadının bulunması için eşi, 4 çocuğu ve annesi yardım istedi. KAÇIRILDI İDDİASI
Aksu'nun Atatürk Mahallesi'nde eşi Mustafa ve kızları Zeliha (11), Hacer (12), Seyhan (14) ve Yaşar (7) olmak üzere 4 çocuğu ve annesi ile birlikte yaşayan Hadiye Kaçar, 18 Haziran günü Altınova Mahallesi'nde çalıştığı deri mağazasına gitmek üzere evinden çıktı. İddiaya göre genç kadın mağaza önünde bir araca bindirilerek kaçırıldı. Eşinin kaçırıldığını söyleyen Mustafa Kaçar
, yetkililerden yardım istiyor. Kaçar, oğlu Mustafa'nın hastalandığı için kayınvalidesi Sultan Kaya
'nın kızını arayarak durumu bildirdiğini söyledi. Kaçar, "Eşim oğlumuzu doktora götürmek için 'Anne izin alıp geliyorum' demiş. Ancak bir daha gelmedi. Aynı gün akşam saat 20.53'te iş yerinden beni aradılar ve 'eşiniz kaçırıldı' dediler. Sabah ilk iş olarak savcılığa dilekçe verdim" dedi. GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ
Savcılığın kendisini Demircikara Polis Merkezi
'ne yönlendirdiğini anlatan Mustafa Kaçar, "Karakol işyerinin güvenlik kamerası ve MOBESE kameralarının görüntülerini inceledi. Eşim işyerinden çıktığı sırada bir kişinin kolundan tutarak otomobile bindirip götürdüğünü tespit etti. Ancak otomobilin plakasını belirleyemedi. Kimse bu konuda bize yardımcı olmuyor. 4 çocuğumla ortada kaldım. Ne olur çocuklarımın anası eşimi bulun" diyerek yardım istedi. Anne Sultan Kaya ise kızının başına bir şey gelmeden bulunmasını istedi. Gözü yaşlı anne, "Öldürülüp bir şerlere atılmasından korkuyorum. Polisimizden ve ilgililerden yardım bekliyoruz. Kızımı bulun" ifadelerini kullandı. YOLUNU GÖZLÜYORLAR
Hadiye Kaçar'ın kaybolmasının ardından kızları Seyhan, Hacer, Zeliha ve oğlu Mustafa, annelerinin geri döneceği anı bekliyor. Annelerinin bir önce bulunmasını isteyen çocuklar, "Anneciğim seni çok seviyoruz. Biz annesiz ve öksüz bırakma" diyerek gözyaşı döktü. Polisin annelerini bulup getirmesini isteyen çocuklar, "Annemiz kaybolduğu günden beri gözümüze uyku girmedi. Ne olur bizi ortada bırakmayın" sözleri ile annelerine kavuşmayı beklediklerini dile getirdi. POLİS İZ SÜRÜYOR
HADIYE Kaçar'ın temizlik görevlisi olarak çalıştığı deri firmasına ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, MOBESE görüntülerini de incelemeye aldı. 4 çocuk annesi kadının bindirilerek götürüldüğü aracın plakasını belirlemeye çalışan ekipler, aracın hangi yöne gittiğini ise kare kare inceleyerek bulmaya çalışıyor. Antalya
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, oluşturulan özel ekip ile Hadiye Kaçır'ı bulmaya çalıştıklarını belirtti.