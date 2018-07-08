Emre Güral Alanyaspor’da

AYTEMIZ Alanyaspor
, Antalya
spor'dan Emre Güral'ı 2 yıllığına renklerine bağladı. İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kariyerini bildikleri bir futbolcuyu renklerine bağladıklarını anlatarak, "Kazasız belasız bir sezon geçirmesini diliyoruz. Performansının üzerine katarak devam edeceğini düşünüyoruz. Antalyaspor
'daki performansının üzerine çıkar inşallah" diye konuştu. HEYECAN DUYUYORUM
Emre Güral ise, "Alanyaspor bildiğim ve yakından takip ettiğim bir takımdı. Burada olmaktan mutluyum. Arkadaşlarımla buluşmanın heyecanını duyuyorum. İnşallah takım arkadaşlarıma da yarın katılacağım. Alanyaspor'un başarısı için elimden geleni yapacağım" dedi.