Engelleri kaldırdık

Antalya
'nın engellilere yönelik yaşam karnesi sınıfı geçti. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırımlarla birlikte engellilerin erişilebilirlik ve sosyal hayata katılmadaki sorunları aşıldı. SABAH Akdeniz, 2012 yılında 'Engelli Antalya
' başlıklı haberiyle engelliler için yetersiz olan şehrin sorunlarını gündeme taşımıştı. Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural
, o dönem Antalya'nın yüzde 75'inin engelliler için kullanılmaz halde olduğunu belirtti. Karavural, aradan geçen 6 yılda engelliler için birçok projenin hayata geçirildiğini söyleyerek engelliler için şehrin yüzde 65 yaşanabilir hale geldiğini ifade etti. ERİŞİLEBİLİR ANTALYA
Karavural, engellilerin sosyal hayata katılmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'in özel bir gayreti olduğunu ifade etti. Karavural, Engelsiz Plajı, Mola Evleri, toplu taşıma araçlarının engellilere yönelik değiştirilmesi gibi birçok yatırımın hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Diğer belediye başkanlarından da aynı hassasiyeti ve söylemi bekliyoruz" dedi. DENİZ HASRETİ SONA ERDİ
ENGELLI plajı ile ilgili taleplerinin hayata geçirildiğini anlatan Karavural, "Konyaaltı Sahil'ine engelliler için plaj isteğimizi 15 yıldır yapıyorduk. Bu karşılık buldu ve engelli bireyler artık deniz hasretini gideriyor" diye konuştu. Belediyelerin engelliler için projelerinin yanı sıra vatandaşların da sorumluluk almaları gerektiğini belirten Karavural, yapılan yatırımların korunması gerektiğini ifade etti. Kaldırım işgalleri konusunda vatandaşların bilinçli olmaları gerektiğini vurgulayan Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural, vatandaşların engelli araçlarını kapatmamaları konusunda hassas olmalarını söyledi.