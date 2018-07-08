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İftiracılara cevap verdi

Giriş Tarihi: 8.7.2018
İftiracılara cevap verdi
BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı , sahil projesine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Herkes harika olduğunu söylüyor. İftiracılar Konyaaltı halka kapatılacak, beton olacak demişlerdi. İftiracılara en güzel cevabı, sahili tıklım tıklım dolduran vatandaşlarımız verdi" dedi. Konyaaltı Sahili'ne toplu ulaşımı teşvik etmek için ring servis hizmeti de başlatıldı. 12 dakika arayla çalışan hatlar, toplu taşıma araçlarından aktarma yapan vatandaşlara ücretsiz. Aktarma olmadan sadece ring hattını kullanmak isteyenler ise 1 TL ödüyor.
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