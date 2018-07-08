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Konyaaltı şenlendı

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Konyaaltı şenlendı
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Konyaaltı Sahil Projesi, yeni adıyla Sahil Yaşam Parkı, Antalyalıların ve tatilcilerin akınına uğruyor. Konyaaltı Sahili, yemyeşil görüntüsü, spor ve yaşam alanları, bisiklet yolları, kent mobilyaları, renkli peyzajları, gezi alanları ve yürüyüş yolları ile Antalyalılara ve turizme hizmet ediyor.

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30 bin metrekare beton alanın yeşil alana dönüştürüldüğü projede mevcut ağaçlar korunurken 6 bin yeni ağaç dikildi. Gençler kaykay pisti ve spor alanlarında ter atarken, kimi vatandaşlar da bisikletle sahili turluyor. Her kesime hitap eden Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlar ister plaja havlusunu serip, ister çimlere uzanıp sahilin keyfini çıkarıyor.
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Konyaaltı şenlendı
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