Köpük partisi serinletiyor

Antalya
'NIN Kemer ilçesinde yerli ve yabancı turistler, serinlemek için köpük partisini tercih etti. 42 derece sıcaktan bunalan turistler, serinlemek için deniz ve havuzları tercih ederken, otelciler ise köpük partisi düzenledikleri gün sayısını artırmaya başladı. YÜZLERCE TURİST KATILDI
İlçe merkezindeki Crystal De Luxe Otel tarafından düzenlenen köpük partisinde yüzlerce turist doyasıya eğlendi. Otel Genel Müdürü Ali Osman İlhan, yerli ve yabancı turistleri sıcak havadan korumak ve bunu eğlenceli hale getirmek için köpük partisi sayısını artırdıklarını belirtti.