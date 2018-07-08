Mavikent renklendi

Antalya
'nın Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Mavikent Deniz Şenliği etkinlikleri, Karaöz mevkisinde yapıldı. Yüzme, su altında en uzun süre kalma ve yağlı direkten bayrak alma yarışları çekişmeli geçti. Yarışmalar öncesi Moğolistan Akrobasi Grubu ve Anadolu Halk Oyunları ekibinin gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı. KIYASIYA YARIŞTILAR
50 metre yüzme yarışında Yiğit Sevgül, 100 metre yüzme yarışında Alperen Bizimtuna, 200 metre yüzme yarışında Haktan Yorgancı ve 100 metre sırt üstü yüzme yarışında Levent Taşkın birinci oldu. Su altında en uzun süre kalma yarışında İlyas Acar
birinciliği elde etti. Etkinliğin en ilgi toplayan etkinliği yağlı direkten bayrak alma yarışı ise büyük mücadeleye sahne oldu. Yarışmacılardan Hasan Çüm bayrağı alarak birinci oldu. ÇEVRE BİLİNCİ ÖNEMLİ
Belediye Başkanı Yusuf Göven, şenliğin yapıldığı alanın tabiat harikası olduğunu ve bu alanın temiz tutulması gerektiğini vurguladı. Göven, "Vatandaşlarımızda çevre bilinci oluşturmalıyız. Çevre kirli olursa, kirlettiğimiz alanda en önemli hakkımız olan yaşama hakkımız var mıdır? Kirlenmiş bir ortamda hayat hakkını kullanmanız mümkün mü? Bu yüzden çevremizi temiz tutmalıyız" dedi.