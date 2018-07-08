Patara’da 30. yıl kazıları başladı

Antalya
'NIN Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Patara Antik Kenti
'ndeki 30'uncu yıl yaz dönemi kazıları başladı. Antik kentteki kazılar 10 ay sürecek. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Patara Antik Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık öncülüğünde yürütülen kazıların bu yılki bölümüne, Almanya ve Türkiye'deki 16 üniversiteden 14 bilim insanı katılıyor. UNESCO KALICI LİSTESİ İÇİN
4'ü yabancı 60 üyenin yanı sıra, 14 arkeoloji, 6 mimarlık, 2 restorasyon öğrencisi, restoratör ve mimar da kazı çalışmalarına katılıyor. Kazı boyunca bilim insanları Bizans sanatı, jeoloji, jeodezi, jeofizik, epigrafi ve nümizmatik dallarında araştırmalar yapacak. Prof. Dr. Işık, "Tek amacımız dünyanın uygarlıklarına öncülük etmiş olan Likya Birliği'nin başkenti olan Patara Antik Kenti'nin UNESCO kalıcı listesine girmesini sağlamak" dedi.