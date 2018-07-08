Seralardan golfe

Antalya
'nın golf sporuyla özdeşleşen ve dünyanın sayılı golf turnuvalarına ev sahipliği yapan Belek Turizm Merkezi'nde faaliyetini sürdüren Regnum Carya Golf Hotel bünyesindeki National Golf Akademisi'nde, dar gelirli ailelerden seçilen 45 çocuğa golf sporunun incelikleri öğretiliyor. Eğitim gören 6-22 yaş grubundaki çocuk ve gençler, sabahları ailelerine seralarda yardım ederken, haftanın 3 günü öğleden sonraları golf sahalarında vuruş yapıyor. Akademide 12 yılda eğitim alan yaklaşık bin çocuk arasından bugüne kadar 23 sporcu milli takım
a seçilmeyi başardı. GİDEREK YAYILIYOR
Golf Milli Takımı Bölge Antrenörü ve National Golf Akademisi Genel Müdürü Bekir Kara
, çocuklara golf eğitimini 2006 yılında başlattıklarını belirterek, eğitime ilk olarak golf kulübünde çalışan işçilerin 12 çocuğunun katıldığını söyledi. İlk yıl çalışmanın başarılı olması üzerine çevre köylerde yaşayan çocukları da bu grubun içine kattıklarını anlatan Kara, 2008 yılına gelindiğinde Serik ilçesinden ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan çocukların katılımıyla eğitim görenlerin sayısının 80'in üzerine çıktığını belirtti. AİLEYE YARDIM EDİYORLAR
Akademide eğitim alan 17 yaşındaki Melike Kurucan, 8 yıl önce golfe başladığını belirterek, annesinin çiftçi, babasının ise esnaf olduğunu söyledi. Sabahları erken kalkıp annesine gerek ev işlerinde gerekse serada ekip biçme işlerinde yardımcı olduğunu anlatan Melike, "Öğleden sonra saat 15.00'te golf eğitimine geliyorum. Saat 19.00'dan sonra da babam gelip alıyor. Tabi aynı anda okul ve sera işi zor oluyor. Bir yandan ev işlerinde, serada anneme yardım ediyorum, bir yandan da golfe geliyorum. Hepsini aynı anda idare etmeye çalışıyoruz. İnşallah sonunda güzel olur" ifadelerini kullandı. ÖNEMLİ BİR PROJE
Babasının National Golf Kulübü'nde çalışması sayesinde 2007 yılında golfe başladığını dile getiren 23 yaşındaki milli sporcu Mutlu Güner
de ilk başladığı günden beri bu sporu sevdiğini anlattı. Mutlu Güner, 2013 yılında Türkiye gençler şampiyonluğu, 2014 ve 2017 yılları Türkiye şampiyonluğunun bulunduğunu ifade ederek, "Başlatılan proje, çevredeki çocuklar için önemli. Golf sporunu herkesin oynamasını sağlıyor. Golf, imkan sağlanırsa her yaştan insanın yapabileceği bir spor" diye görüş belirtti. Mutlu, Akdeniz Üniversitesi
Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra kendisi gibi akademide eğitim alan çocuklara antrenörlük yapmaya başladığını kaydetti. AİLEM TEŞVİK EDİYOR
ANNE ve babasına serada yardımcı olan 13 yaşındaki Hatice Kübra Ertan 6 yıldır golf oynadığını kaydetti. Golf ile serada çalışma saatlerinin çakışmamasına dikkat ettiklerini, ancak çakışması durumunda golf eğitimine geldiğini dile getiren Hatice Kübra, "Ailem golf oynamaya devam etmemi istiyor" şeklinde konuştu. HER ALANDA EĞİTİM
GOLF Milli Takımı Bölge Antrenörü ve National Golf Akademisi Genel Müdürü Bekir Kara, çocuklara golf eğitiminin yanı sıra oturmasını, kalkmasını, giyinmesini, yabancı dil eğitimi ve yaz döneminde Kur'an-ı Kerim dersleri de verdiklerini vurgulayarak, "Buradaki çocukların hedefi ileride Avrupa, dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil etmek. Bugüne kadar çocuklarımızdan bir kuruş dahi almadık" dedi. Kara, şu anda İspanya'da devam eden Akdeniz Oyunları'nda 1, Slovenya'daki Gençler Avrupa Golf Şampiyonası'nda 2 ve Danimarka'daki Avrupa Turu'nda 1 oyuncularının yarıştığına işaret etti. Kara, projenin çok başarılı olduğunu dile getirerek, "Şu anda Türk Golf Milli Takımı'nın yüzde 70'ini oluşturuyoruz. İnşallah oyuncularımız tecrübe kazandıkça daha da iyi noktalara gelecek" diye konuştu.