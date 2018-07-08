Surlar ortaya çıksın

Antalya
'NIN en önemli tarihi ve kültürel zenginliklerinden Kaleiçi, yeniden doğmak için 1970'li yıllarda başlayan Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyor. Türkiye'deki ilk koruma amaçlı imar planlarından biri olan planlar, Antalya
Büyükşehir Belediyesi ile yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli düzenlemeleri yapabilmek için farklı kurumlardan arazi tahsis taleplerini tamamladığı ve cevap beklendiği öğrenildi. AÇIĞA ÇIKARILMALI
Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt
, Kaleiçi ve çevresinin bir bütün olarak planlanması gerektiğinin belirtti. Kurt, "Öncelikle kaçak yapılar temizlenmelidir. Dönerciler Çarşısı'ndan başlayan, Atatürk Caddesi boyunca uzanarak Hıdırlık Kulesi'nde son bulan surlar korunarak açığa çıkarılmalıdır" dedi. 30 KAÇAĞIN 24'Ü DURUYOR
KALEIÇI'NDE tarihi surları işgal ettikleri için 20 yıl önce kamulaştırma kararı alınan 30 parselin bugüne kadar sadece 6'sının kamulaştırılabildiğini anlatan Semanur Kurt, "Ruhsatsız ve projesine aykırı yapılar için yasal işlemlerin sonuçlandırılması için kararlı davranılması gerekiyor" diye konuştu. Yat Limanı'nın da planlamaya dahil edilmesinin olumlu olduğunu vurgulayan Kurt, "Surlar ve görsel etkisi, yat limanı için de kentsel kimliği oluşturan en önemli unsurlardan biri. Surların etrafındaki uygun olmayan oluşumlar ortadan kaldırılarak surları ön plana çıkartmak gerekiyor" dedi.