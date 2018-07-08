Tarlalar halı açtı

Antalya
'NIN 'kuzey yıldızı' olarak anılan Döşemealtı, temmuz ayının gelmesiyle halı tarlasına dönüşüyor. Döşemealtı ilçesinde halılarla örtülü onlarca dekarlık alan, renkli ve farklı motiflerle görsel bir şölen sunuyor. Antalya
'nın nem oranının kent merkezine göre düşük, güneş ışınlarının daha yakıcı olması nedeniyle halılar, renklerinin pastelleşmesi için tarlalara seriliyor. GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Yüzlerce el ve makine dokuması halı ile kilim, önce steril havuzlarda yıkanıyor. Temizlenen halı ve kilimler, onlarca dekarlık alanda 1 aydan 3 aya kadar bekletiliyor. Halılar daha sonra Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve İran, Afganistan'a ihraç ediliyor. Birbirinden özel motiflerde süslenmiş halılar, pastelleşen yeni renkleriyle göz kamaştırıyor.