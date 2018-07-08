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Yol ortasında trafik kazası

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Yol ortasında trafik kazası
ANTAYA'DA bir aracın çarptığı yaya ağır yaralandı. Kaza, Gazi Bulvarı ATSO karşısındaki üst geçit yakınında meydana geldi. F.T.'nin kullandığı 07 MYT 63 plakalı araç, yol kenarında bir aracın şoförüne yol tarifi soran Ramazan Gökoğlu'na (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gökoğlu'nun başı aracın ön camına vurarak yere düştü.

KAFASININ IZI CAMA ÇIKTI
Vücudunda kırıklar oluşan ve yaralanan Gökoğlu yoğun bakımda tedaviye alındı. Gökoğlu'nun başının izinin aracın camına çıkması dikkat çekti. F.T. şoka girerken polis MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.
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Yol ortasında trafik kazası
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