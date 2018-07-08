Yol ortasında trafik kazası

ANTAYA'DA bir aracın çarptığı
yaya ağır yaralandı.
Kaza, Gazi
Bulvarı ATSO
karşısındaki üst
geçit yakınında
meydana geldi.
F.T.'nin kullandığı
07 MYT 63
plakalı araç, yol
kenarında bir
aracın şoförüne
yol tarifi soran Ramazan Gökoğlu'na
(60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle
Gökoğlu'nun başı aracın ön camına
vurarak yere düştü. KAFASININ IZI CAMA ÇIKTI
Vücudunda kırıklar oluşan ve yaralanan Gökoğlu yoğun bakımda tedaviye alındı. Gökoğlu'nun başının izinin aracın camına çıkması dikkat çekti. F.T. şoka girerken polis MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.