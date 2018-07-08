Yunus’u ölümden itfaiye kurtardı

ISPARTA
'DA parktaki kaydırakta oynarken başı parmaklıklara sıkışan Yunus Emre Çelebi'yi (8) itfaiye kurtardı. İskender Mahallesi Gaziler Parkı'nda arkadaşlarıyla oynayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Yunus Emre Çelebi, kaydıraktaki demir parmaklıklara başını sıkıştırdı. Tüm çabasına rağmen başını kurtaramayan Çelebi, önce arkadaşlarından yardım istedi. Onlar da başarılı olamayınca çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi, makineyle parmaklığı genişleterek Yunus Emre Çelebi'nin başını sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında sakin görünen Yunus Emre Çelebi, kurtarma işleminden sonra koyarak evine gitti.