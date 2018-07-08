Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Yunus’u ölümden itfaiye kurtardı

Yunus’u ölümden itfaiye kurtardı

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Yunus’u ölümden itfaiye kurtardı
'DA parktaki kaydırakta oynarken başı parmaklıklara sıkışan Yunus Emre Çelebi'yi (8) itfaiye kurtardı. İskender Mahallesi Gaziler Parkı'nda arkadaşlarıyla oynayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Yunus Emre Çelebi, kaydıraktaki demir parmaklıklara başını sıkıştırdı. Tüm çabasına rağmen başını kurtaramayan Çelebi, önce arkadaşlarından yardım istedi. Onlar da başarılı olamayınca çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi, makineyle parmaklığı genişleterek Yunus Emre Çelebi'nin başını sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında sakin görünen Yunus Emre Çelebi, kurtarma işleminden sonra koyarak evine gitti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunus’u ölümden itfaiye kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN