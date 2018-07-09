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2 milyarlık yatırımı

Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (), 4 yılda Kaş’tan Gazipaşa’ya tüm ilçelerde altyapıya yaklaşık 2 milyar TL harcadı

Giriş Tarihi: 9.7.2018
2 milyarlık ASAT yatırımı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Yasası'nın yürürlüğe girmesi ile 19 ilçede yatırım hamlesi başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı 'in 'Merkezde ne varsa ilçelerde de aynı hizmet olacak' talimatıyla büyük altyapı sorunu olan ilçelerin eksikliklerinin giderilmesi için seferberlik ilan edildi. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, ASAT'ın, geceli gündüzlü bir çalışma ile 4 yıllık süreçte 19 ilçenin tüm altyapı ihtiyacını karşıladığını söyledi.

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Kırsal mahallelerin yıllardır çözülmeyen, kangren haline gelmiş başta içme suyu olmak üzere altyapı sorunlarını bir bir çözdüklerini ifade eden İbrahim Kurt, "Bugüne kadar hiç kanalizasyon hattı olmayan yerleşim yerleri de modern altyapı sistemiyle tanıştı. Mavi bayraklı sahillerimiz, üstün teknoloji modern arıtma tesisleriyle koruma altına alındı" ifadelerini kullandı
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2 milyarlık ASAT yatırımı
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