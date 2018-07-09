2 milyarlık ASAT yatırımı

Antalya
Büyükşehir Belediyesi ASAT
Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Yasası'nın yürürlüğe girmesi ile 19 ilçede yatırım hamlesi başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'in 'Merkezde ne varsa ilçelerde de aynı hizmet olacak' talimatıyla büyük altyapı sorunu olan ilçelerin eksikliklerinin giderilmesi için seferberlik ilan edildi. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, ASAT'ın, geceli gündüzlü bir çalışma ile 4 yıllık süreçte 19 ilçenin tüm altyapı ihtiyacını karşıladığını söyledi. KANGREN VARDI
Kırsal mahallelerin yıllardır çözülmeyen, kangren haline gelmiş başta içme suyu olmak üzere altyapı sorunlarını bir bir çözdüklerini ifade eden İbrahim Kurt, "Bugüne kadar hiç kanalizasyon hattı olmayan yerleşim yerleri de modern altyapı sistemiyle tanıştı. Mavi bayraklı sahillerimiz, üstün teknoloji modern arıtma tesisleriyle koruma altına alındı" ifadelerini kullandı