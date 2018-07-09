Can yakan büyük ihmal

Antalya
'DA 3 yaşındaki Mehmet Can Karaca
, yaşadığı sitenin havuzunda boğuldu. Adli Tıp
'tan cenazeyi alan baba Ali Karaca
, sitelerdeki denetimsizliğe tepki gösterdi. Olay, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'ndeki Aslan Rezidans'ta meydana geldi. Annesinin komşusuna emanet ettiği Mehmet Can Karaca ile 8 yaşındaki kardeşi havuzdaki çocuk bölümünde yüzmeye başladı. Refakatçi komşunun bir anlık dalgınlığı sırasında kolundaki şişme lastiği çıkaran küçük Mehmet Can, çocuk bölümünden büyüklerin yüzdüğü alana geçti. Suda çırpının küçük çocuk, gözden kayboldu. KURTARILAMADI
Birkaç dakika sonra durumu fark eden komşuları, havuza girip, Mehmet Can Karaca'yı suyun dibinden çıkardı. Çağrılan ambulansla Antalya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Mehmet Can Karaca, dün saat 05.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Oğlunun cenazesini yakınları ile birlikte almaya gelen elektrik ustası Ali Karaca, oğlunun kız kardeşiyle birlikte sitenin havuzunda komşularının eşliğinde yüzdüğünü belirterek yaşanan ihmale isyan etti. 3
KURUŞLUK İHMAL
Komşusunun bir anlık dalgınlığı onrası bütün olayın 3 dakikada yaşandığını anlatan acılı baba Ali- Karaca, "Çocuk havuzu ile yetişkin havuzu arasına kıytırık iki tane demir atılmış. Normalde kırılmaz cam olması gerekiyor. Biz bu konuda çok feryat ettik. Bunun yapılmasını istedik. Maalesef ki Konyaaltı'nda bu türlü 3 kuruşluk ihmaller var. Bu konuyla ilgili savcı beyle de görüştüm. Konunun ncelenmesini talep ettim. Tabi bizim canımız yandı. Önemli olan bundan sonra küçük fidanlar, küçük çıkarlar gözetilerek heba olmasın" diye konuştu. İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ
Oğlunun 2 Temmuz tarihinde doğum gününü kutladığını yaşlı gözlerle anlatan Ali Karaca, "3 yıl 5 günlük ömrü 3 dakikada gitti. Takdiri ilahidir ama önlemleri de almak lazım. Cenazeyi İstanbul'a götüreceğiz. Lütfen, başka acılar yaşanmasın. Bu olaylar, '300-500 TL cebimde kalsın' düşüncesiyle gerekenlerin yapılmamasından kaynaklanıyor" dedi. Mehmet Can Karaca'nın yakınları tarafından adli tıp morgundan alınan cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.