Motosiklet tutkusu Melih’in sonu o

Antalya
'nın Kepez ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu yaralanan 17 yaşındaki lise öğrencisi, Melih Istıl
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Antalya
'nın Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi 75. Yıl Caddesi'nde lise son sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Melih Istıl, 07 BIJ 08 plakalı motosikletle seyir halindeyken hız ve dikkatsizlik nedeniyle 07 BAM 40 plakalı otomobile arkadan çarptı. HASTANEDE KURTARILAMADI
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Istıl, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 17 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Istıl'ın cenazesi, Adli Tıp
Kurumu'na kaldırıldı. Motosiklet tutkunu olan Istıl'ın cenazesi, otopsinin ardından Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.