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Motosiklet tutkusu Melih’in sonu o

Motosiklet tutkunu 17 yaşındaki lise öğrencisi , önündeki otomobile çarparak hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 9.7.2018
Motosiklet tutkusu Melih’in sonu o
Antalya'nın Kepez ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu yaralanan 17 yaşındaki lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde 'nın Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi 75. Yıl Caddesi'nde lise son sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Melih Istıl, 07 BIJ 08 plakalı motosikletle seyir halindeyken hız ve dikkatsizlik nedeniyle 07 BAM 40 plakalı otomobile arkadan çarptı.

HASTANEDE KURTARILAMADI
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Istıl, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 17 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Istıl'ın cenazesi, Kurumu'na kaldırıldı. Motosiklet tutkunu olan Istıl'ın cenazesi, otopsinin ardından Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.
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Motosiklet tutkusu Melih’in sonu o
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