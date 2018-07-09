Spor yapan nesil için kollar sıvandı

Antalya
Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, spor okullarına gösterilen ilgiden dolayı Antalya
lı sporseverlere teşekkür etti. Yaz tatillerinde çocukların hoşça vakit geçirmeleri ve profesyonel spor eğitimi almalarına olanak sağlayan Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulu, Antalyalıların ilgi odağı oldu. Kayıtların başladığı ilk haftada birçok branşın kontenjanı dolan ve açılış günü 4 bin 400 öğrenci sayısına ulaşılan okul, en çok tercih edilen spor okulu oldu. GENÇLERE FIRSAT
Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, "Bize güvendikleri için çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ederim. Çocuklarımıza, gençlerimize fırsat vermeye ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaya devam edeceğiz" dedi. Erken yaşlarda spor eğitimi ile yetenekleri keşfedilen çocukların, geleceğin milli sporcuları olabileceklerine inandığını aktaran Ünlüoğlu, "Tüm çabamız spor yapan ve sporu yaşam biçimi haline getiren nesiller yetiştirebilmek" diye konuştu.