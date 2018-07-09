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Yiğit ve Derman için seferberlik

Giriş Tarihi: 9.7.2018
Yiğit ve Derman için seferberlik
Antalya'NIN Alanya ilçesinde 22 Haziran'da sezaryenle dünyaya gelen kafadan yapışık siyam ikizlerinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor. Beyinleri ayrı ama ana toplardamarı ortak olan ikizler, yoğun bakım ünitesinde uygulanan tedaviye cevap vermelerinin ardından normal servise alındı. 40 yaşındaki Ömer ve 32 yaşındaki Fatma Evrensel çiftinin 4 yıllık bebek hasretini gideren ikizleri yaşatabilmek için servisteki doktor, hemşire ve hasta bakıcılar da seferber oldu.

ALLAH'IN TAKDİRİ
Bebeklerine Derman ve Yiğit ismini verdiklerini dile getiren baba Ömer Evrensel, "Allah'ın izniyle umudumuz hep olacak. Veren de alan da Allah. Hiçbirimizin bir saniye sonra ne olacağı belli değil" dedi. Anne Fatma Evrensel ise "İlk günden itibaren benim sütümle besleniyorlar. Özenle bakıyorum, durmadan dua ediyorum" diye konuştu.
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Yiğit ve Derman için seferberlik
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