298 katip için 2 bin başvuru

Antalya
ve ilçe adliyelerine alınacak toplam 298 zabıt ve icra katibi için açılan sınava 2 bin 67 kişi başvurunca Antalya
Bölge Mahkemesi önünde kuyruk oluştu. Sıcak havada oluşan kuyrukta sıkıntı yaşanmaması için 3 ayrı noktada Antalya Büyükşehir Belediyesi
ekiplerince çadır kuruldu. Çadırlarda bekleyen adaylar, güvenlik noktasında belgeleri kontrol edilerek Antalya Bölge Mahkemesi
binasına alındı. 3 DAKİKADA 90 KELİME
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya merkez, Kemer, Alanya, Manavgat ve Elmalı ilçelerine toplam 298 katip ve icra katibi alacaklarını söyledi. Solmaz, "Sınava başvuranların öncelikle klavye yazımında 3 dakikada en az 90 kelimeyi doğru yazmaları gerekiyor. Bunu başarıyla tamamlayanlar daha sonra 9 Eylül'de yapılacak sözlü mülakata çağrılacak ve sonuçlar ondan sonra açıklanacak" dedi. Solmaz, sınava girenlere başarılar diledi.