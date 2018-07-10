Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > 298 katip için 2 bin başvuru

298 katip için 2 bin başvuru

Giriş Tarihi: 10.7.2018
298 katip için 2 bin başvuru
Antalya ve ilçe adliyelerine alınacak toplam 298 zabıt ve icra katibi için açılan sınava 2 bin 67 kişi başvurunca Bölge Mahkemesi önünde kuyruk oluştu. Sıcak havada oluşan kuyrukta sıkıntı yaşanmaması için 3 ayrı noktada ekiplerince çadır kuruldu. Çadırlarda bekleyen adaylar, güvenlik noktasında belgeleri kontrol edilerek binasına alındı.

3 DAKİKADA 90 KELİME
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya merkez, Kemer, Alanya, Manavgat ve Elmalı ilçelerine toplam 298 katip ve icra katibi alacaklarını söyledi. Solmaz, "Sınava başvuranların öncelikle klavye yazımında 3 dakikada en az 90 kelimeyi doğru yazmaları gerekiyor. Bunu başarıyla tamamlayanlar daha sonra 9 Eylül'de yapılacak sözlü mülakata çağrılacak ve sonuçlar ondan sonra açıklanacak" dedi. Solmaz, sınava girenlere başarılar diledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
298 katip için 2 bin başvuru
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN