Brezilyalı Bobo Alanyalı oldu

AYTEMIZ Alanyaspor
, Bobo'yu 2 yıllığına renklerine bağladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Günlerdir Bobo geldi, gitti diye yazıldı, çizildi. İşte bugün son noktayı koyduk" ifadelerini kullandı. Bobo'nun takıma katkı sağlayacağını düşündüğünü söyleyen Başkan Çavuşoğlu, "Onu anlatmaya gerek yok bildiğimiz Bobo. Bizim için transferin son noktası. Bu imza ile transferi noktalıyoruz" dedi. TÜRKİYE İKİNCİ VATANIM
Bobo ise konuşmasına Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek başladı. Brezilyalı, "Burası bildiğim ülke. En iyisini vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Hedeflerimizin gerçekleşmesi için kendi adıma ne gerekiyorsa yapacağım. Eve dönmeyi her zaman çok istedim. Türkiye ikinci evim, ikinci vatanım. Çok fazla arkadaşım var burada. Çok sevdiğim ikinci ülkeme döndüğüm için çok mutluyum" diye konuştu. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Cruzeiro, Kayserispor ve Gremio formaları giyen Bobo, son oynadığı Sydney formasıyla son iki sezonda çıktığı 57 maçta 43 gol atmayı başardı.