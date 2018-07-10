Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Brezilyalı Bobo Alanyalı oldu

Brezilyalı Bobo Alanyalı oldu

Bobo’yu da renklerine bağladı. 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 2 yıl gollerini turuncu yeşil renkler için atacak

Giriş Tarihi: 10.7.2018
Brezilyalı Bobo Alanyalı oldu
AYTEMIZ , Bobo'yu 2 yıllığına renklerine bağladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Günlerdir Bobo geldi, gitti diye yazıldı, çizildi. İşte bugün son noktayı koyduk" ifadelerini kullandı. Bobo'nun takıma katkı sağlayacağını düşündüğünü söyleyen Başkan Çavuşoğlu, "Onu anlatmaya gerek yok bildiğimiz Bobo. Bizim için transferin son noktası. Bu imza ile transferi noktalıyoruz" dedi.

TÜRKİYE İKİNCİ VATANIM
Bobo ise konuşmasına Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür ederek başladı. Brezilyalı, "Burası bildiğim ülke. En iyisini vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Hedeflerimizin gerçekleşmesi için kendi adıma ne gerekiyorsa yapacağım. Eve dönmeyi her zaman çok istedim. Türkiye ikinci evim, ikinci vatanım. Çok fazla arkadaşım var burada. Çok sevdiğim ikinci ülkeme döndüğüm için çok mutluyum" diye konuştu. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Cruzeiro, Kayserispor ve Gremio formaları giyen Bobo, son oynadığı Sydney formasıyla son iki sezonda çıktığı 57 maçta 43 gol atmayı başardı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Brezilyalı Bobo Alanyalı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN