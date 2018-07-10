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Hadiye kendisi gitmiş

’nın Aksu ilçesinde 21 gündür aranan Hadiye Kaçar başka ilde bulundu. 4 çocuk annesi kadın, kendi rızası ile evden ayrıldığını söyledi

Giriş Tarihi: 10.7.2018
Hadiye kendisi gitmiş
Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan ve kendisinden 21 gündür haber alınamayan kadının kaçırılmadığı, şiddetli geçimsizlik nedeniyle evden ayrılarak başka bir ile yerleştiği ortaya çıktı. Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ile çocukları Yaşar (7), Zeliha (11), Hacer (12) ve Seyhan Kaçar (14), iş yerine gitmek için evden çıkan anneleri 33 yaşındaki Hadiye Kaçar'dan 18 Haziran'dan bu yana haber alamamış, eşi Mustafa ve annesi Sultan Kaya, Hadiye Kaçar'ın bulunması için polise başvurmuştu.

KENDİ RIZASI İLE GİTMİŞ
Aile, Hadiye Kaçar'ın iş yerine giderken bir otomobile zorla bindirilip kaçırıldığını, bunun da çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerine yansıdığını belirterek polisten yardım istemişti. Olayla ilgili araştırmasını derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hadiye Kaçar'ın başka bir ile yerleştiğini tespit etti. Hadiye Kaçar polis ekiplerine verdiği ifadede, eşi ile aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu, boşanmak istediğini ancak eşinin kabul etmediğini ve herhangi bir kaçırılma olayının olmadığını, kendi rızası ile evden ayrıldığını beyan etti.
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Hadiye kendisi gitmiş
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