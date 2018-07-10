Hayvanlar da bunaldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi
'nde verilen buzlu meyveleri, özellikle maymunlar dakikalar içerisinde tüketiyor. 650 dönümlük arazide 127 türden 1500 hayvanın barındığı Antalya Büyükşehir Belediyesi
Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda hayvanlara özel diyet uygulanıyor. Yaz aylarında vücut sıcaklıklarını düşürmek ve serinlemelerine yardımcı olmak için buzlu meyve kokteyli hazırlayan bakıcılar, öğle saatlerinde meyveleri hayvanlara veriyor. Sıcağa dayanıksız olan boz ayı ve örümcek maymunlar, buzlu meyveleri iştahla yiyor. MAYMUNLAR VE AYILAR
Domates, muz, üzüm, elma, kavun, karpuz, biber ve salatalıktan oluşan zengin mönüyü paylaşamayan örümcek maymun ailesinin küçük çaplı kavgaları da ziyaretçiler tarafından ilgiyle izleniyor. Bakıcılarının bıraktığı buzlu yaz diyetinin tadına önce maymun ailesinin lideri 'Uslu' bakıyor. Meyvelerin diğer müdavimi ise boz ayı ailesi. Ayılar buzlu kokteyl sayesinde hem besleniyor hem de serinliyor.